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Полет над Абхазией: соревнования по парашютному спорту

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© Sputnik / Томас Тхайцук
Парашютисты, представляющие Абхазию, Россию, Белоруссию и Казахстан приехали в республику, чтобы принять участие в соревновании ветеранов парашютного спорта.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210918/1033230193/Polet-nad-Abkhaziey-sorevnovaniya-po-parashyutnomu-sportu-.html

В аэропорту Бабушара в субботу 18 сентября открылись международные соревнования по парашютному спорту.

Соревнования ветеранов парашютного спорта Советского Союза, ветеранов боевых действий и парашютистов авиационных ведомств России проходят в двадцать третий раз.

В соревнованиях участвует порядка пятидесяти человек из Белоруссии, Казахстана, России. Как рассказал главный судья чемпионата Анатолий Сырныч, планировался приезд команд из Молдавии и Прибалтики, но из-за пандемии они не смогли этого сделать. 21 сентября будет проходить финал чемпионата на Площади Свободы в Сухуме.

"В супер-финале будут выступать самые лучшие парашютисты. Всего у нас будет три этапа, если будет погода, то 20 сентября будут еще прыжки в Ткуарчале", - заметил главный судья чемпионата.

В этом году в чемпионате впервые принимает участие и абхазская команда, которая представляет экстрим-клуб "Skycom", созданный два года назад.

Капитан абхазской команды Светлана Ильина сказала, что впервые представлять Абхазию на чемпионате по парашютному спорту очень ответственно, и все спортсмены готовы показать наилучшие результаты.

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