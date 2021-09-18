Победители и финалисты конкурса Ocean Photographer of the Year 2021

Конкурс завершился, и жюри отобрало победителей в шести категориях.
Снимок фотографа Aimee Jan стал победителем. Второе место занял снимок фотографа Henley Spiers. "Бронза" ушла снимку фотографа Matty Smith.
Фотоконкурс The Ocean Photography Awards призван показать всю красоту подводного мира. Ежегодно в нем участвуют тысячи фотографов со всего мира.
Конкурс завершился, и жюри отобрало победителей в шести категориях.
Снимок фотографа Aimee Jan стал победителем. Второе место занял снимок фотографа Henley Spiers. "Бронза" ушла снимку фотографа Matty Smith.
В аэропорту Бабушара в субботу 18 сентября открылись международные соревнования по парашютному спорту.
Apple представила линейку iPhone 13 с усовершенствованной камерой, улучшенным экраном и быстрым процессором, умные часы и очередное поколение планшетов iPad.
Самые яркие и откровенные образы Met Gala 2021 Самые яркие и откровенные образы Met Gala 2021 Самые яркие и откровенные образы Met Gala 2021
Международный фотоконкурс Nikon Small World впервые прошел в 1975 году как признание тех, кто занимается фотографией с помощью микроскопа.
Из-за проблем в энергетической отрасли Абхазии деятельность по добыче криптовалют запрещена в стране до марта 2022 года.
Единый день голосования в этом году проходит с 17 по 19 сентября. В каждый из этих трех дней можно проголосовать с 8:00 до 20:00.
Авторы исследования изучили 49 случаев заражения разными штаммами новой коронавирусной инфекции.
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