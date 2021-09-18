Победители и финалисты конкурса Ocean Photographer of the Year 2021

Из-за проблем в энергетической отрасли Абхазии деятельность по добыче криптовалют запрещена в стране до марта 2022 года.

Единый день голосования в этом году проходит с 17 по 19 сентября. В каждый из этих трех дней можно проголосовать с 8:00 до 20:00.