23:12 18 Сентября 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.56
  • EUR85.46
Поиск
Фото

Победители и финалисты конкурса Ocean Photographer of the Year 2021

Получить короткую ссылку
7 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Снимок фотографа Aimee Jan, победивший в конкурсе Ocean Photographer of the Year 2021
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/09/12/1033232427.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210918/1033233291.html

Фотоконкурс The Ocean Photography Awards призван показать всю красоту подводного мира. Ежегодно в нем участвуют тысячи фотографов со всего мира.

Конкурс завершился, и жюри отобрало победителей в шести категориях. 

Снимок фотографа Aimee Jan стал победителем. Второе место занял снимок фотографа Henley Spiers. "Бронза" ушла снимку фотографа Matty Smith.

Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Победители и финалисты конкурса Ocean Photographer of the Year 2021
Открытие памятника врачам — борцам с коронавирусом в Москве
Добыть дичь: охота в Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться