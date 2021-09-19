Выборы в Госдуму: голосование в Абхазии

Выборы в Государственную Думу Российской Федерации на территории Абхазии прошли в воскресенье 19 сентября.

Проголосовать за кандидатов в Государственную Думу в Абхазии можно было на девяти избирательных участках. Помимо рядовых граждан республики в голосовании приняли участие руководители республики.

Глава государства проголосовал на избирательном участке в Сухумской средней школе №5, премьер-министр Абхазии Александр Анкваб проголосовал на избирательном участке в Гудауте, расположенном в средней школе №2.

Принять участие в голосовании могли все граждане России, проживающие на территории Абхазии, а также временно находящиеся в стране, достигшие на день голосования 18 лет. С собой необходимо было иметь внутренний или заграничный российский паспорт.

На территории Абхазии ранее организовывали голосование для граждан России, постоянно проживающих или временно находящихся в Абхазии. Так участки для голосования на выборах в Госдуму были открыты в 2011 и 2016 годах. В голосовании в 2016 году на территории Абхазии приняло участие более 20 тысяч избирателей, из них 75% проголосовало за партию "Единая Россия".

В 2018 году в республике проходило голосование на президентских выборах, тогда за действующего президента России проголосовало 94,1%, или 39 тысяч 427 человек.

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - нижняя палата парламента. Наряду с Советом Федерации высший представительный и законодательный орган власти в России.