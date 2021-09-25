Барберы на улицах, хлеб для нуждающихся и пестрый рынок: будни Кабула

О том, как проходит повседневная жизнь в столице Афганистана после прихода талибов*, смотрите в фотоленте Sputnik.

В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, и уже в середине месяца взяли Кабул, заявив, что война окончена.

Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.

Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.

В настоящее время сформировано временное правительство Афганистана. Его возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.

*движение, запрещенное в России и ряде других стран