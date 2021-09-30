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Главный праздник: День Победы в Абхазии

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© Sputnik / Томас Тхайцук
На 28-ю годовщину Победы в Отечественной войне народа Абхазии в республику приехала делегация из Южной Осетии во главе с президентом Анатолием Бибиловым.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210930/1033317368/Glavnyy-prazdnik-Den-Pobedy-v-Abkhazii-.html

30 сентября 1993 года Вооруженные силы Абхазии вышли к границе с Грузией по реке Ингур, где водрузили государственный флаг, что ознаменовало собой окончание длившейся 413 дней войны.

30 сентября в Абхазии отметили День Победы и Независимости республики. Утром состоялась встреча президента страны Аслана Бжания с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым. Югоосетинская делегация прибыла в Абхазию для участия в памятных мероприятиях. 

Аслан Бжания поблагодарил Бибилова за визит в страну "в очень важный для народа Абхазии и Северного Кавказа" день.

После состоялась расширенная встреча с участием глав ведомств Абхазии и Южной Осетии. 

Президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Анатолий Бибилов возложили венки к мемориалу в Парке Славы в Сухуме, а также посетили могилу первого президента Абхазии Владислава Ардзинба в селе Нижняя Эшера, и могилу второго президента Сергея Багапш в селе Джгерда Очамчырского района.

Руководители двух республик, члены правительства и гости также возложили цвет к памятнику погибших войнов-освободителей в селе Тамыш Очамчырского района.

В честь 28-й годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов в столице состоялся торжественный военный марш.

В сопровождении военного оркестра в марше приняло участие более 500 военнослужащих – подразделения Минобороны Абхазии, курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища, подразделения седьмой российской военной базы, пограничное управление ФСБ России в Абхазии.

30 сентября 1993 года Вооруженные силы Абхазии вышли к государственной границе с Грузией по реке Ингур, где водрузили государственный флаг, что ознаменовало собой окончание длившейся 413 дней войны.

С тех пор Грузия лишилась контроля над Абхазией, которая стала самоуправляемой территорией, не признающей юрисдикцию Тбилиси. В этом году на празднование Дня Победы и Независимости в Абхазию приехала делегация из Южной Осетии во главе с президентом Анатолием Бибиловым.

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