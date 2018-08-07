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Флаги стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности

Медведев рассказал о политике стран участниц ОДКБ в адрес Абхазии и Южной Осетии

© Sputnik . Амир Исаев
Политика
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Страны ОДКБ вольны строить отношения с Сухумом и Цхинвалом без активного вмешательства России, считает Медведев.

СУХУМ 7 авг — Sputnik. Глава правительства России Дмитрий Медведев рассказал, что партнеры России по ОДКБ, не признающие независимость Абхазии и Южной Осетии, вольны поступать в этом вопросе в соответствии с собственными национальными интересами, и это не влияет на обязательства стран в рамках договора, передает РИА Новости.

Ликование в Сухуме
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"Я понимал, насколько это сложная тема для обсуждения. Когда это все произошло, не помню, на каком мероприятии, где собрались мои коллеги в тот период, я сказал, что понимаю, насколько это сложный выбор, поэтому я, уважаемые друзья, ничего вам не предлагаю, вы вольны поступать, как считаете правильным", — сказал  Медведев в интервью газете "Коммерсант". 
Премьер министр подчеркнул, что при сохранении всех обязательств стран участниц в рамках ОДКБ решение о признании Абхазии и Южной Осетии приняла только Россия.
"Потому что это было наше решение, это не ваше решение. Сохраняются наши обязательства в рамках ОДКБ, но это совершенно другая история. Собственно, на этом и базировались отношения по этому поводу с нашими партнерами", — сказал Медведев, говоря о Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии.
Интервью премьер-министра РФ Д. Медведева газете «Коммерсантъ»
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В ночь с 7 на 8 августа 2008 года грузинские войска начали полномасштабное вторжение в Южную Осетию. Начался массированный ракетно-артиллерийский обстрел Цхинвала и позиций ополченцев вокруг города.

После "пятидневной войны" в 2008 году Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, ранее входивших в состав Грузии. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой. Власти РФ не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Россия оказывает двум республикам помощь в восстановлении экономики.

Теги:
ОДКБ, Дмитрий Медведев, Южная Осетия, Абхазия, Россия



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