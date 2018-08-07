Медведев рассказал о политике стран участниц ОДКБ в адрес Абхазии и Южной Осетии

СУХУМ 7 авг — Sputnik. Глава правительства России Дмитрий Медведев рассказал, что партнеры России по ОДКБ, не признающие независимость Абхазии и Южной Осетии, вольны поступать в этом вопросе в соответствии с собственными национальными интересами, и это не влияет на обязательства стран в рамках договора, передает РИА Новости.
В ночь с 7 на 8 августа 2008 года грузинские войска начали полномасштабное вторжение в Южную Осетию. Начался массированный ракетно-артиллерийский обстрел Цхинвала и позиций ополченцев вокруг города.
После "пятидневной войны" в 2008 году Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, ранее входивших в состав Грузии. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой. Власти РФ не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Россия оказывает двум республикам помощь в восстановлении экономики.