Медведев рассказал о политике стран участниц ОДКБ в адрес Абхазии и Южной Осетии

СУХУМ 7 авг — Sputnik. Глава правительства России Дмитрий Медведев рассказал, что партнеры России по ОДКБ, не признающие независимость Абхазии и Южной Осетии, вольны поступать в этом вопросе в соответствии с собственными национальными интересами, и это не влияет на обязательства стран в рамках договора, передает РИА Новости. © Sputnik . Владимир Попов Медведев о цели признания Абхазии и Южной Осетии: защитить своих граждан

"Потому что это было наше решение, это не ваше решение. Сохраняются наши обязательства в рамках ОДКБ, но это совершенно другая история. Собственно, на этом и базировались отношения по этому поводу с нашими партнерами", — сказал Медведев, говоря о Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии.

Премьер министр подчеркнул, что при сохранении всех обязательств стран участниц в рамках ОДКБ решение о признании Абхазии и Южной Осетии приняла только Россия.

"Я понимал, насколько это сложная тема для обсуждения. Когда это все произошло, не помню, на каком мероприятии, где собрались мои коллеги в тот период, я сказал, что понимаю, насколько это сложный выбор, поэтому я, уважаемые друзья, ничего вам не предлагаю, вы вольны поступать, как считаете правильным", — сказал Медведев в интервью газете "Коммерсант".

В ночь с 7 на 8 августа 2008 года грузинские войска начали полномасштабное вторжение в Южную Осетию. Начался массированный ракетно-артиллерийский обстрел Цхинвала и позиций ополченцев вокруг города.

После "пятидневной войны" в 2008 году Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, ранее входивших в состав Грузии. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой. Власти РФ не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Россия оказывает двум республикам помощь в восстановлении экономики.