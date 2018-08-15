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Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Harry Truman покинула порт Норфолк

Россия адекватно отреагирует: Захарова об оборонном бюджете США

© Фото : ВМС США
Политика
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Дональд Трамп считает сохранение доминирования США в мире первоочередной задачей собственной администрации. Крупнейший военный бюджет должен помочь решить эту задачу.

СУХУМ,15 авг — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новый бюджет Минобороны США "демонстрирует курс Вашингтона на доминирование в мире", передает РИА Новости.

Эсминец ВМС США Портер. Архивное фото
Flickr / Official U.S. Navy Page
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"Подписанный президентом США 13 августа закон о предельных расходах на национальную оборону в 2019 финансовом году, по сути, фиксирует курс на наращивание доминирующей роли Вашингтона на международной арене посредством силы", — сказала она.

Захарова подтвердила, что в России будут приняты все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности. Речь идет как о военных, так и о политико-дипломатических средствах.

Военный бюджет страны, подписанный Дональдом Трампом 13 августа, предполагает расходы на национальную оборону  в размере 716 миллиардов долларов. В документе уже традиционно указывается на нарушение Россией договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Военные расходы России в 2018 году составят 2,8 триллиона рублей (около 41,2 миллиарда долларов).

Теги:
Мария Захарова, Дональд Трамп, США, Россия


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