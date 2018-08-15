Россия адекватно отреагирует: Захарова об оборонном бюджете США

СУХУМ,15 авг — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новый бюджет Минобороны США "демонстрирует курс Вашингтона на доминирование в мире", передает РИА Новости. Flickr / Official U.S. Navy Page Боевой корабль ВМС США зашел в Черное море

"Подписанный президентом США 13 августа закон о предельных расходах на национальную оборону в 2019 финансовом году, по сути, фиксирует курс на наращивание доминирующей роли Вашингтона на международной арене посредством силы", — сказала она.

Захарова подтвердила, что в России будут приняты все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности. Речь идет как о военных, так и о политико-дипломатических средствах.

Военный бюджет страны, подписанный Дональдом Трампом 13 августа, предполагает расходы на национальную оборону в размере 716 миллиардов долларов. В документе уже традиционно указывается на нарушение Россией договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Военные расходы России в 2018 году составят 2,8 триллиона рублей (около 41,2 миллиарда долларов).