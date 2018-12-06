Медведев о повышении пенсионного возраста: меньшее из зол

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в прямом эфире ответил на главные вопросы российских журналистов в четверг 6 декабря.

СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Российские власти выбрали наименьшее из зол, когда принимали решение об изменениях пенсионного законодательства, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам, сообщает РИА Новости.

"Безусловно, что если по этим параметрам рассчитывать, это точно наименьшее зло", - подчеркнул председатель правительства.

Медведев указал на то, что нельзя часто внедрять изменения в пенсионное законодательство. Он напомнил, что предыдущие решения на эту принимались еще 70 лет назад.

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"Очевидно, что и это решение рассчитано на длительную перспективу", - отметил премьер.

По его словам, власти очень довольны тем, что продолжительность жизни в России растет. Он назвал эту тенденцию "главным синтетическим показателем развития государства".

Медведев также рассказал, что пенсии будут расти не только в течение следующих лет, но и после.

Он отметил, что менять законодательство нужно было не ради устойчивости пенсионной системы, хотя с точки зрения макроэкономики это имеет большое значение.

"А, прежде всего, и главным образом для того, чтобы пенсионеры просто получали более высокую пенсию, чтобы увеличить пенсионные доходы", - заявил глава правительства.

По его словам, каждый год в течение шести лет пенсия будет расти на тысячу рублей. Обеспечить такой рост без изменений законодательства было бы невозможно, добавил он.

"Поэтому если быть ответственными людьми, никакого иного решения для власти не оставалось", - заявил премьер.

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Он назвал пенсионные изменения "сложными, но назревшими". По словам Медведева, совершенствование пенсионного законодательства продолжится.

Владимир Путин 3 октября подписал закон о совершенствовании пенсионной системы. Документ предусматривает повышение возраста выхода на пенсию на пять лет - до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Это планируется сделать поэтапно – изменения начнут внедрять в 2019 году.

Многодетные матери получат возможность выходить на пенсию досрочно. Кроме того, изменения в законодательстве не затронут условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера.

Закон предусматривает повышение пособия по безработице для лиц предпенсионного возраста. При этом за увольнение работников перед пенсией вводится ответственность.

Стандартный возраст выхода на пенсию в России на сегодняшний день составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно. Прописанный в законе показатель установили еще в тридцатых годах прошлого века. Необходимость повышения возраста выхода на пенсию обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойный размер пенсий в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, увеличивается. В большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.