Путин внес изменения в Стратегию государственной нацполитики России

В новую редакцию Стратегии государственной национальной политики России до 2025 года включили целевые показатели эффективности и ожидаемые результаты принимаемых мер.

СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин внес изменения в Стратегию государственной национальной политики страны до 2025 года, сообщает РИА Новости.

Работу над документом вели Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) и Совет по межнациональным отношениям.

Они стремились актуализировать Стратегию с учетом международной повестки, внутриполитических процессов и современных вызовов и угроз.

По словам главы ФАДН Игоря Баринова, в новую редакцию включили целевые показатели эффективности и ожидаемые результаты принимаемых мер.