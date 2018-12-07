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Путин внес изменения в Стратегию государственной нацполитики России

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
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В новую редакцию Стратегии государственной национальной политики России до 2025 года включили целевые показатели эффективности и ожидаемые результаты принимаемых мер.

СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин внес изменения в Стратегию государственной национальной политики страны до 2025 года, сообщает РИА Новости.

Работу над документом вели Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) и Совет по межнациональным отношениям.

Они стремились актуализировать Стратегию с учетом международной повестки, внутриполитических процессов и современных вызовов и угроз.
По словам главы ФАДН Игоря Баринова, в новую редакцию включили целевые показатели эффективности и ожидаемые результаты принимаемых мер.



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