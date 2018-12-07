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Военные НАТО. Архивное фото

Лавров: страны НАТО наращивают военную активность у границ России

CC BY 2.0 / NATO
Политика
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об обеспокоенности военной активностью у границ России.

СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Российская делегация на 25-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане обратила внимание, что страны НАТО наращивают военную активность и инфраструктуру у границ России, сообщает РИА Новости.

Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, НАТО наращивает военную активность вблизи российских границ.

"Мы видим, как наши коллеги из Северного альянса (НАТО) проводят курс на сдерживание России, наращивают военную активность вблизи наших границ, создают военную инфраструктуру на "восточном фронте", как они это называют. Пытаются вместо дипломатии заниматься голословными обвинениями, которые не способствуют диалогу", - заявил Лавров на брифинге по итогам заседания.

Министр подчеркнул, что только в рамках диалога можно понять "взаимные озабоченности".

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