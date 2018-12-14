Госдума: Грузия должна быть благодарна России за позицию по Абхазии и Южной Осетии

СУХУМ, 14 дек — Sputnik. Избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили должна быть благодарна России за ее позицию по Южной Осетии и Абхазии, которым Россия оказывает гуманитарную помощь, заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, сообщает РИА Новости.

"Она (Зурабишвили) должна была сказать "спасибо" России, которая продолжает оказывать гуманитарную помощь народам, проживающим и в Южной Осетии, и в Абхазии, в том числе грузинам, которые там проживают. Они получают пенсии, газ, получают новое жилье, инвестпроекты, в которых участвует Россия. Политика России связана с защитой населения, мы несем добро, несем мир, не хотим, чтобы там снова рвались снаряды и погибали люди", — отметил парламентарий.

Володацкий отметил, что избранный президент Грузии должна была изучить историю.

© Sputnik Александр Имедашвили Избранный президент Грузии призвала Россию изменить позицию по Абхазии и Южной Осетии

"Как они попали в состав Грузии, что этому способствовало, как они жили в составе Грузии, почему они с боями вышли из состава этой страны, почему Россия поддержала их и принудила Саакашвили к миру. Она должна была изучить это все, чтобы делать такие заявления", — заявил Водолацкий.

Ранее Зурабишвили заявила, что рассчитывает, что Россия изменит позицию в отношении всех вопросов, которые беспокоят грузинскую сторону, в том числе в связи с Абхазией и Южной Осетией.

Так она прокомментировала заявление статс-секретаря, заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина, который по итогам очередного раунда женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье заявил, что враждебная риторика Грузии по ситуации вокруг Абхазии и Южной Осетии после выборов президента не изменилась.

Инаугурация нового президента Грузии состоится 16 декабря.