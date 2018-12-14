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Мид России

МИД России раскритиковал решение Косово создать армию

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Политика
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Создание армии в Косово - это нарушение резолюции Совбеза ООН и чревато дестабилизацией в регионе, заявили в МИД России.

СУХУМ, 14 дек - Sputnik. В российском МИД раскритиковали решение Косово начать создание собственной армии и призвали принять меры по демилитаризации и расформированию любых вооруженных косовоалбанских формирований, сообщает RT.

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Вашингтон поддержал создание армии в Косово

"Вызывает удивление риторика ряда политиков США и ЕС, высших генералов НАТО, пытающихся убедить себя и окружающих рассуждениями о том, что решение Приштины не меняет сути Сил безопасности Косово", — заявили в Министерстве иностранных дел.

Там отметили, что речь идет об увеличении численности сил вдвое, создании резервов и подмене существа сил, которые до последнего времени выполняли функции гражданской обороны.

"При содействии США и ряда стран НАТО уже ведется форсированная подготовка косовоалбанских военных, наращивается поставка косоварам оружия и техники", — подчеркнули в МИД.

Кроме того, шаг по созданию армии стал грубым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 1244, добавили в МИД, указав на то, что подобная активность направлена на серьезное обострение обстановки на Балканах, а посредническая роль Евросоюза в диалоге между Белградом и Приштиной провалилась.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс сожалеет по поводу решения Косова создать свою армию. За данное решение проголосовали 107 депутатов косовского парламента.

Теги:
Косово, МИД РФ, Россия


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