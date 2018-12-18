Си Цзиньпин: развитие Китая не несет угрозы миру

СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Китай никогда не станет приносить в жертву интересы других стран во имя собственного развития, которое никому не несет никакой угрозы, заявил во вторник 18 декабря в своей речи по случаю сорокалетия политики реформ и открытости председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает РИА Новости.

"Китай никогда не будет развиваться за счет интересов других стран, но также никогда не откажется от своих законных прав и интересов. Китай придерживается оборонительного характера оборонной политики, и развитие КНР не представляет никакой угрозы ни для одной из стран, неважно, насколько развитой станет наша страна, мы никогда не станем стремиться к гегемонии", - сказал Си Цзиньпин.

Он подчеркнул, что "на своем пути вперед мы должны высоко держать знамя мира, развития, сотрудничества и взаимной выгоды, соблюдать основные стремления внешней политики по обеспечению мира во всем мире и содействию общему развитию, мы должны продвигать формирование новой модели международных отношений, основанной на взаимном уважении, справедливости и взаимовыигрышном сотрудничестве".

Китайский лидер напомнил о необходимости "уважать право всех стран самостоятельно выбирать свой путь развития, защищать международную справедливость и беспристрастность, выступать за демократизацию международных отношений, противостоять попыткам навязать другим свою волю, выступать против вмешательства в дела других стран и против притеснений".

В Китае во вторник отмечают сорокалетие политики реформ и открытости, благодаря которой Китай смог за сравнительно короткий срок из беднейшей аграрной страны превратиться во вторую крупнейшую экономику мира. Во вторник утром в Доме народных собраний в Пекине прошла официальная церемония, посвященная достижениям Китая за последние 40 лет. На церемонии присутствует председатель КНР Си Цзиньпин, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и все руководство страны, представители различных ведомств, партийных структур, вооруженных сил, бизнеса, научных кругов.