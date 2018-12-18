Япония намерена создать подразделения для защиты космического и киберпространства

Правительство Японии приняло новый план обороны страны на ближайшие 10 лет, согласно которому выделила космическое и киберпространство в зону, подпадающую под его действие.

СУХУМ, 18 дек — Sputnik. Правительство Японии во вторник 18 декабря приняло план обороны страны на ближайшие десять лет. Его основные положения включают в себя создание подразделений для защиты космического и киберпространства, а также расширяют применение роботов и искусственного интеллекта, сообщает РИА Новости.

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"В условиях снижения рождаемости и сокращения населения укрепление и сохранение обороноспособности как никогда требует укрепления кадровой основы. В дополнение к привлечению талантливых кадров необходимо использование результатов передовых технологий, таких как искусственный интеллект и другие", - говорится в документе.

Кроме того, "для сбора информации в удаленных от нашей страны районах для постоянного наблюдения в воздушном пространстве" будет создано подразделение беспилотников.

Япония впервые выделила космическое и киберпространство в зону, подпадающую под действие плана обороны страны.

Точно так же "для постоянного наблюдения в сфере информационных коммуникаций силами самообороны, а также для того, чтобы помешать противнику использовать киберпространство для атак на нашу страну, кардинально усилить способности киберобороны и создать подразделение обороны в киберпространстве".

Кроме того, план подразумевает переоборудование двух вертолетоносцев класса "Издумо" для превращения их в авианосцы и размещения на них 20 истребителей F-35B. По Конституции Япония не может обладать наступательными вооружениями, поэтому Токио подчеркивает, что состоящие на вооружении сил самообороны четыре вертолетоносца по многим параметрам совпадают с авианосцами и выглядят очень похоже на ударные авианосцы, но таковыми не являются, так как не могут перевозить истребители, а только вертолеты. В этой связи Япония намерена размещать истребители на "Идзумо" не на постоянной основе, а во время чрезвычайной ситуации или учений.