Песков: Россия не согласна с резолюцией Генассамблеи ООН по Крыму

В Кремле не согласны с резолюцией Генассамблеи ООН о милитаризации Крыма и сожалеют о принятии этого документа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник 18 декабря.

СУХУМ, 18 дек — Sputnik. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия сожалеет и выражает несогласие в связи с решением Генассамблеи ООН, которая приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Черного и Азовского морей, сообщает РИА Новости.

"Мы глубоко сожалеем в этой связи. Мы можем выразить только: "а" – свое несогласие с подобной позицией, и "б" - свое сожаление. Мы, безусловно, продолжим последовательно разъяснять нашу позицию и доводить до сведения наших визави", - подчеркнул Песков.

Он напомнил, что Крым воссоединился с Россией на основе волеизъявления жителей полуострова, которое "было осуществлено в строгом соответствии с действующим на тот момент на Украине законодательством".

Генассамблея ООН простым большинством голосов приняла резолюцию о милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Черного и Азовского морей за авторством Украины во вторник 18 декабря. Документ, направленный против России, поддержали 66 стран, против проголосовали 19, а воздержалось большинство - 72.