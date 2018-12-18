Путин: новые российские ракеты не нарушают ДРСМД

Российский президент Владимир Путин в ходе заседания расширенной коллегии Министерства обороны страны во вторник 18 декабря заявил, что новые российские ракеты не нарушают положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

СУХУМ, 18 дек — Sputnik. Выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) дает толчок к гонке вооружений и вряд ли демонстрирует устремления миролюбивого характера, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны во вторник 18 декабря.

© Sputnik / Наталья Селиверстова МИД России: в случае выхода США из ДРСМД договор перестанет функционировать

Путин признал, что ситуация в этом вопросе изменилась, однако она поменялась, но не из-за России, сообщает РИА Новости.



"Мы ничего не нарушаем. Да, она меняется и в том смысле, что другие страны развивают такие виды оружия. Попробовали бы начать переговоры с этими странами. Нет, просто, видимо, это сдерживает определенные устремления, причем вряд ли это устремления миролюбивого характера. Это наращивание вооружения, это еще один толчок к гонке вооружений", - сказал Путин.

Появившиеся у России новые ракеты не нарушают договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил Владимир Путин.

"У нас появилось другое оружие - это ракеты Х-101 воздушного базирования, в принципе его можно отнести к оружию стратегическому, поскольку Ту-160 - это носитель сверхзвуковой. Но по дальности 4500, но по дальности, - это ракета средней дальности. Может быть, это забеспокоило наших партнеров, но это не нарушение договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности, здесь никакого нарушения нет", - сказал Путин, выступая на коллегии Минобороны.

Путин напомнил, что договор был подписан в 1987 году, и СССР, заключая с США договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), разоружился в одностороннем порядке.

"Он (договор - ред.) означал, что ликвидируются ракеты средней и меньшей дальности, а это ракеты от 500 километров до 5000 километров. Ликвидировались ракеты наземного базирования, а у Советского Союза не было других, у США - были и морского, и воздушного базирования, а у нас не было. Поэтому с точки зрения Советского Союза - это было одностороннее разоружение. Зачем руководство Советского Союза пошло на это одностороннее разоружение - одному богу известно, но это было сделано, а наши партнеры продолжали развивать такие системы, повторяю, морского и воздушного базирования", - сказал Путин.

В начале декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у России есть два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" ДРСМД. Он добавил, что если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по ДРСМД. В свою очередь, заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что США призывают Россию отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8) или модифицировать систему, чтобы ее дальность, как заявляют в Вашингтоне, не нарушала положения ДРСМД.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами.

В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.