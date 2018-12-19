В британский парламент внесли предложение о вотуме недоверия Мэй

Шотландская национальная партия настроена отстранить Терезу Мэй от должности премьер-министра. Партия совместно с партией "зеленых" внесла в парламент ходатайство о голосовании по вопросу о недоверии премьеру.

СУХУМ, 19 дек — Sputnik. Шотландская национальная партия (SNP) вместе с либерал-демократами, партией Уэльса и партией "зеленых" (Green Party) внесла в парламент ходатайство о голосовании по вопросу о недоверии премьер-министру Терезе Мэй, сообщает РИА Новости.

"Довольно, значит довольно. Пока лейбористы колеблются и откладывают, мы не будем. Сегодня ночью SNP выдвинула предложение о недоверии правительству Великобритании", - сообщила партия в Twitter.

Ранее лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин внес ходатайство о голосовании по вопросу о недоверии премьер-министру Терезе Мэй.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Мэй: сделка по Brexit отвечает интересам всех британцев

Корбин выразил недовольство тем, что Мэй перенесла голосование по соглашению с ЕС по Brexit c прошлой недели на середину января. Премьер же мотивировала свое решение тем, что соглашение не имеет необходимой поддержки в парламенте, и пообещала добиться от ЕС дополнительных гарантий. Парламент Великобритании предложение Корбина отклонил.

Изначально голосование по документу в британском парламенте было запланировано на вечер 11 декабря. Однако после трех дней дебатов премьер Тереза Мэй выступила с заявлением, в котором признала, что соглашение в нынешнем виде не поддержит подавляющее большинство депутатов, и перенесла голосование на более поздний срок. Канцелярия премьера заявила, что голосование будет проведено до 21 января. С 21 декабря по 7 января парламент будет на каникулах.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. При этом канцелярия премьера сообщила, что британское правительство начинает полномасштабную подготовку к выходу из ЕС без итогового соглашения, реализуя все имеющиеся экстренные планы.