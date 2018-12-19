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Британские флаги на фасаде здания в Великобритании

Британия намерена вернуть стратегию борьбы с Россией времен холодной войны

© flickr.com / Elliott Brown
Политика
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В министерстве обороны Великобритании возобновится работа особого подразделения, отслеживающего угрозы от враждебных стран.

СУХУМ, 19 дек — Sputnik. Минобороны Великобритании возобновляет военную стратегию противодействия угрозам со стороны России, которой не следовала со времен холодной войны, сообщает РИА Новости со ссылкой Блумберг.

© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что в рамках оборонного ведомства возобновится работа особого подразделения, отслеживающего угрозы от враждебных стран, к которым причислены Иран, Китай и Россия. Его создали в начале 1980-х, однако затем расформировали после начала перестройки в СССР.

Уильямсон также заявил, что подразделение будет заниматься оценкой боеготовности вооруженных сил Великобритании. В частности, как рассказал министр, уже усилена подготовка морской пехоты в рамках арктической программы Норвегии после увеличения активности российских подводных лодок в Арктике, которая "почти достигла уровня холодной войны".

Кроме того, в рамках программы модернизируют британские военные корабли, боевые подводные лодки и вертолеты, а также уделят значительное внимание наступательным кибероперациям, рассказал Уильямсон.



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