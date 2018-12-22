Захарова об обвинении во "вмешательстве России" в выборы: выставляют свой народ посмещищем

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление американской разведки о "вмешательстве России, Ирана и Китая" в выборы США в ноябре 2018 года.

СУХУМ, 22 дек – Sputnik. Те, кто утверждают о вмешательстве России, а также Ирана и Китая в выборы в США в 2018 году, выставляют американский народ посмешищем, написала официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем аккаунте в Fаcebook.

"Всемирным посмешищем выставляют американский народ те, кто имеет возможность влиять на принятие подобных решений. Такими методами США нескоро станут "снова великими", так как кроме презрения и брезгливости это поведение властелинов мира ничего не вызывает", - считает Захарова.

Как сообщил в специальном заявлении директор национальной разведки США Дэниел Коутс, спецслужба полагает, что Россия, Китай и Иран вмешивались в выборы в США в 2018 году. Разведка подготовила доклад о вмешательстве в выборы, который будет передан в министерство внутренней безопасности и генпрокурору США. Если те подтвердят сделанные в докладе выводы, это спровоцирует автоматическое введение санкций против России, Китая и Ирана по закону "О противодействии противникам Америки через санкции".

Россия в прошлом не раз опровергала обвинения США о вмешательстве в выборы.