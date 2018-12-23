Турция перебросила дополнительные войска на границу с Сирией

Турция укрепляет военную группировку на сирийской границе. СМИ связывают это с заявлениями турецкого лидера о готовности начать операцию в сирийском Манбидже против сил самообороны сирийских курдов.

СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Турция стягивает военную технику и подразделения спецназа в провинцию Килис на сирийской границе, часть техники переброшена на территорию Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство DHA.

Сообщается, что к границе прибыл конвой из 100 военных машин, который доставил туда танки, артиллерийские орудия и подразделения спецназа. По информации агентства, часть техники осталась на турецкой территории, а часть переброшена в приграничные сирийские районы, которые были взяты под контроль турецкими ВС и оппозиционной "Свободной сирийской армией" в 2016 году в ходе операции "Щит Евфрата". Эти районы расположены вблизи сирийского Манбиджа, контролируемого курдскими формированиями.

Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара готова начать операцию в сирийском Манбидже против сил самообороны сирийских курдов (YPG), если США не выведут их оттуда. Позднее он заявил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 14 декабря, по итогам которого Трамп принял решение вывести войска США из Сирии.