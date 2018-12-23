01:30 24 Декабря 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.01
  • EUR77.97
Поиск

Турция перебросила дополнительные войска на границу с Сирией

© AFP 2018 / OMAR HAJ KADOUR
Политика
Получить короткую ссылку
64 0 0

Турция укрепляет военную группировку на сирийской границе. СМИ связывают это с заявлениями турецкого лидера о готовности начать операцию в сирийском Манбидже против сил самообороны сирийских курдов.

СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Турция стягивает военную технику и подразделения спецназа в провинцию Килис на сирийской границе, часть техники переброшена на территорию Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство DHA.

Американские военнослужащие в районе населенного пункта Манбидж, Сирия. Архивное фото
© Фото: U.S. Army / Sgt. Nicole Paese
Трамп и Эрдоган обсудили по телефону сотрудничество по Сирии

Сообщается, что к границе прибыл конвой из 100 военных машин, который доставил туда танки, артиллерийские орудия и подразделения спецназа. По информации агентства, часть техники осталась на турецкой территории, а часть переброшена в приграничные сирийские районы, которые были взяты под контроль турецкими ВС и оппозиционной "Свободной сирийской армией" в 2016 году в ходе операции "Щит Евфрата". Эти районы расположены вблизи сирийского Манбиджа, контролируемого курдскими формированиями.

Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара готова начать операцию в сирийском Манбидже против сил самообороны сирийских курдов (YPG), если США не выведут их оттуда. Позднее он заявил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 14 декабря, по итогам которого Трамп принял решение вывести войска США из Сирии.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Новогодний Арт-маркет на площади Свободы в Сухуме
Ангелы и лошадки: чем удивил Арт-маркет в Сухуме
Съедобные и не очень: на Арт-маркете в Сухуме разыграли призы
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia