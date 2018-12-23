Трамп рассказал о телефонном разговоре с Эрдоганом о Сирии

Американский президент Дональд Трамп заявил, что "долго и продуктивно" говорил с турецким коллегой о Сирии в воскресенье 23 декабря.

СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что в воскресенье 23 декабря "долго и продуктивно" говорил по телефону с президентом Турции Тайипом Эрдоганом о Сирии и торговле.

"Я только что долго и продуктивно говорил по телефону с президентом Турции Эрдоганом. Мы обсуждали ИГ*, наши общие действия в Сирии, медленный и тесно скоординированный вывод войск США оттуда. Мы также обсуждали существенно расширившуюся торговлю", - написал он в своем Twitter.

I just had a long and productive call with President @RT_Erdogan of Turkey. We discussed ISIS, our mutual involvement in Syria, & the slow & highly coordinated pullout of U.S. troops from the area. After many years they are coming home. We also discussed heavily expanded Trade. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 декабря 2018 г.

Трамп в среду заявил о победе над террористической организацией "Исламское государство"* в Сирии, отметив, что это было единственной причиной нахождения американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения существования коалиции. Агентство Рейтер со ссылкой на источники передало, что всех сотрудников госдепартамента США эвакуируют из Сирии в течение 24 часов, а вооруженные силы будут выведены за 60-100 дней.

*Террористическая организация, запрещенная в России.