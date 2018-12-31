Трамп похвалил себя за действия США в Сирии

Президент США Дональд Трамп решил похвалить сам себя за свою политику в отношении Сирии.

СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Американский президент Дональд Трамп похвалил себя за действия, которые США предпринимают в Сирии.

Он отметил, что "ИГ* почти изгнано", а США "медленно высылают войска обратно домой к семьям, в то же время сражаясь с остатками ИГ*".

Американский президент добавил, что выработанная им тактика в Сирии работает, сообщает РИА Новости.

"Если кто-нибудь кроме Дональда Трампа сделал бы то, что я сделал в Сирии, где господствовал беспредел ИГ*, когда я стал президентом, он бы стал национальным героем", - заявил Трамп в Twitter.

If anybody but Donald Trump did what I did in Syria, which was an ISIS loaded mess when I became President, they would be a national hero. ISIS is mostly gone, we’re slowly sending our troops back home to be with their families, while at the same time fighting ISIS remnants...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 декабря 2018 г.

Президент США Дональд Трамп в середине декабря заявил о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ* в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения существования коалиции.

США и их союзники с 2014 года проводят в Ираке и Сирии операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны, которые считают такие действия оккупацией. В стране насчитывалось около 2 тысяч американских военных, которые вместе с "Сирийскими демократическими силами" контролировали территории на востоке и северо-востоке, богатые природными ресурсами.

* Террористическая организация, запрещена в России.