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Посол России в КНДР Александр Мацегора.

Посол России и замглавы МИД Северной Кореи обсудили ядерную проблему

© Sputnik / Илья Питалев
Политика
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Посол России в КНДР Александр Мацегора встретился с заместителем министра иностранных дел республики Цой Сон Хи в понедельник 7 января.

СУХУМ, 8 янв — Sputnik. Встреча заместителя министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи и российского посла в этой стране Александра Мацегору состоялась по инициативе российской стороны в понедельник 7 января. Они обсудили ряд вопросов, связанных с решением ядерной проблемы Корейского полуострова.

"Цой Сон Хи подчеркнула, что тактика и стратегия внешнеполитического ведомства КНДР на денуклеаризационном треке будут целиком и полностью основаны на принципах, обозначенных руководителем страны Ким Чен Ыном в его новогодней речи", - говорится в сообщении  на странице российского посольства в КНДР в Facebook.

Мацегора в свою очередь заверил, что в России поддерживают инициативы по ослаблению напряженности в Северо-Восточной Азии и комплексному решению корейских проблем с учетом озабоченностей всех сторон.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем телеобращении подтвердил стремление к денуклеаризации, улучшению отношений с США и сотрудничеству с Южной Кореей.

Во вторник 8 января также стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын находится с официальным визитом в Китае, где, по сообщению СМИ, встретится с Си Цзиньпином. Стороны, как ожидается, обсудят вопросы денуклеаризации.

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Теги:
ядерная программа, Россия, КНДР


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