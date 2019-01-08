Ким Чен Ын приехал с визитом в Пекин по приглашению китайского лидера

СУХУМ, 8 янв — Sputnik. Руководитель КНДР Ким Чен Ын прибыл в Китай с официальным визитом по приглашению китайского лидера Си Цзиньпина, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.
Отмечается, что визит продлится до 10 января.
По информации Центрального телеграфного агентства Кореи, лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в ходе визита в Пекин сопровождают, помимо супруги Ли Соль Чжу, заместитель председателя Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоль, который отвечает за переговорный процесс по ядерной тематике с США, министры иностранных дел Ли Ен Хо и вооруженных сил Но Гван Чхоль.
СМИ сообщают, что во время этого визита ожидается личная встреча Ким Чен Ына и Си Цзиньпина.
Старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" в Пекине Дин Ифань предположил в беседе с РИА Новости, что Ким Чен Ын обсудит с главой Китая предстоящую ему встречу с президентом США Дональдом Трампом, его поездка в Китай является косвенным свидетельством готовящегося американо-северокорейского саммита. Как ожидается, стороны обсудят и вопросы денуклеариазации.
Это четвертый визит Ким Чен Ына в Китай менее чем за год. Предыдущие были 25-28 марта, 7-8 мая и 19-20 июня 2018 года.