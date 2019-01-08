Ким Чен Ын приехал с визитом в Пекин по приглашению китайского лидера

Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Китай продлится с 7 по 10 января.

СУХУМ, 8 янв — Sputnik. Руководитель КНДР Ким Чен Ын прибыл в Китай с официальным визитом по приглашению китайского лидера Си Цзиньпина, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

© Sputnik / Илья Питалев Ким Чен Ын передал через спецпосланника послание властям США

Отмечается, что визит продлится до 10 января.

По информации Центрального телеграфного агентства Кореи, лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в ходе визита в Пекин сопровождают, помимо супруги Ли Соль Чжу, заместитель председателя Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоль, который отвечает за переговорный процесс по ядерной тематике с США, министры иностранных дел Ли Ен Хо и вооруженных сил Но Гван Чхоль.

СМИ сообщают, что во время этого визита ожидается личная встреча Ким Чен Ына и Си Цзиньпина.

Старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" в Пекине Дин Ифань предположил в беседе с РИА Новости, что Ким Чен Ын обсудит с главой Китая предстоящую ему встречу с президентом США Дональдом Трампом, его поездка в Китай является косвенным свидетельством готовящегося американо-северокорейского саммита. Как ожидается, стороны обсудят и вопросы денуклеариазации.

Это четвертый визит Ким Чен Ына в Китай менее чем за год. Предыдущие были 25-28 марта, 7-8 мая и 19-20 июня 2018 года.