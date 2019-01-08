Помпео заявил, что США уничтожили 99% сил ИГ*

СУХУМ, 8 янв — Sputnik. Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что США уничтожили 99% террористической группировки ИГ*, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу американского внешнеполитического ведомства.

© REUTERS / US ARMY Анкара попросила США передать ей американские базы в Сирии

"Мы ликвидировали 99% халифата... С этого необходимо начинать каждый новостной материал. Правильно? Все согласны?" — отметил Помпео.

По его словам, кампания США в ближневосточном регионе была "крайне успешной".

Госсекретарь призвал не сравнивать решение Трампа о выводе войск из Сирии с уходом военных из Ирака в 2011 году во время президентства Барака Обамы. По его мнению, именно предыдущий американский лидер ответственен за усиление позиций радикалов на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп в середине декабря 2018 года заявил о победе над ИГ* в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения коалиции.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал решение о выводе американских войск шагом в правильном направлении. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москве пока не ясно, какой алгоритм действий выбрал Вашингтон, так как американцы не всегда выполняют, то, что обещают сделать.

Вооруженное противостояние продолжается в Сирии с марта 2011 года. По данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. Россия с 30 сентября 2015 года по запросу президента Сирии начала наносить авиаудары по объектам террористов в этой стране. При поддержке Москвы Дамаску удалось переломить ситуацию, перейти в наступление на ключевых направлениях. Российские военные участвовали в освобождении Латакии, Алеппо, Пальмиры, Дейр-эз-Зора и других городов.

*Запрещенная в России террористическая группировка.