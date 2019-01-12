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Чавушоглу провел телефонные переговоры с Помпео о ситуации в Сирии

© Sputnik / Максим Блинов
Политика
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Главы внешнеполитических ведомств Турции и США обсудили ситуацию в Сирии в субботу 12 января.

СУХУМ, 12 янв- Sputnik. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу обсудил по телефону с госсекретарем США Майком Помпео ситуацию в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве Турции.

"Наш министр провел сегодня телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, они обсудили последние события Сирии", - сообщил собеседник агентства.

Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в сирийском Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда. Позднее он заявил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом 14 декабря. После Трамп объявил о решении вывести войска США из Сирии.

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Теги:
переговоры, сирия, Мевлют Чавушоглу


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