Трамп может предложить демократам компромиссный вариант выхода из "шатдауна"

СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Президент США Дональд Трамп намерен предложить демократам выделить 5,7 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой в обмен на принятие законодательства, защищающего права детей-иммигрантов, а также лиц, находящихся под временной защитой властей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Axios.

© Sputnik / Владимир Астапкович Кошелек или стена: Трамп указал демократам на последствия "шатдауна"

Отмечается, что предложение президента подготовили вице-президент США Майкл Пенс и старший советник главы государства Джаред Кушнер.

Американские СМИ указывают на то, что предложенный компромисс - это демонстрация к переговорам. В то же время маловероятно, что демократы поддержат идею.

Около четверти американских федеральных учреждений приостановили работу с 22 декабря из-за отсутствия одобренного бюджета. Причиной "шатдауна" стало строительство стены на границе с Мексикой. Трамп отказывается подписывать бюджет без финансирования возведения стены, а демократы в конгрессе отказываются выделять эти средства.