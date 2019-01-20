Стены - это не аморально: Трамп выступил c обращением к демократам

Стальные заграждения "в местах особого приоритета" общей протяженностью в 370 километров предлагает построить президент США Дональд Трамп в 2019 году на границе с Мексикой.

СУХУМ, 20 янв – Sputnik. Президент США Дональд Трамп предложилвыделить конгрессу 5,7 миллиарда долларовна строительство стены на границе с Мексикой в обмен на продление статуса некоторых категорий мигрантов, однако демократы уже заявили, что не поддержат план.

Ранее сообщалось, что компромиссные предложения по выходу из "шатдауна" подготовили вице-президент США Майкл Пенс и старший советник главы государства Джаред Кушнер.

© Sputnik / Владимир Астапкович Кошелек или стена: Трамп указал демократам на последствия "шатдауна"

По сообщению РИА Новости, в своем обращении к демократам в субботу 19 января Трамп пояснил, что стена на границе с Мексикой не будет бетонным сооружением в три тысячи километров "от моря до моря". По словам президента, предполагается построить стальные барьеры "в местах особого приоритета". В этом году он попросил добавить не более 370 километров заграждения.

Кроме того, глава государства предложил выделить 800 миллионов долларов на срочные гуманитарные программы, 805 миллионов долларов на аппаратуру по выявлению наркотиков на границе, нанять дополнительно 2750 пограничников и 700 судей по делам иммиграции. Также программа предполагает меры по защите детей иммигрантов, включая возможность подавать прошения об убежище в США за рубежом и программу по воссоединению семей.

Также Трамп предложил законодательно продлить на три года истекшее распоряжение Барака Обамы, по которому получили защиту от депортации 700 тысяч жителей США, нелегально привезенные в страну в детском возрасте. Предлагается также продлить статус защиты от депортации для граждан десяти стран - под эту программу подпадают в подавляющем большинстве граждане Сальвадора, Гондураса и Гаити.

Американский президент выразил надежду, что это разумный компромисс, который должны поддержать обе партии. Он также осудил "радикальных левых", которые, по его мнению, препятствуют компромиссу и отстаивают крайние воззрения.

"Радикальные левые никогда не смогут контролировать нашу границу, я этого никогда не позволю. Стены не являются аморальными", - заявил он.

Демократы в конгрессе отказываются финансировать строительство стены, и еще до выступления Трампа отвергли его предложения. Так, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси ранее полностью отвергла предложения Трампа, о которых стало известно заранее из СМИ, и выразила сомнение, что конгресс примет эти предложения.

Около четверти американских федеральных учреждений приостановили работу с 22 декабря из-за отсутствия одобренного бюджета. Причиной "шатдауна" стало строительство стены на границе с Мексикой. Трамп отказывается подписывать бюджет без финансирования возведения стены, а демократы в конгрессе отказываются выделять эти средства.