Путин оценил вклад Эрдогана в развитие отношений между Россией и Турцией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится с рабочим визитом в Москве, где обсудил с российским лидером Владимиром Путиным вопросы двустороннего сотрудничества.

СУХУМ, 23 янв — Sputnik. Российский президент Владимир Путин отметил личный вклад своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в улучшение качества отношений между Москвой и Анкарой, сообщает РИА Новости.

В частности, Путин отметил увеличения товарооборота между странами и интерес российских туристов к Турции.

"За десять месяцев прошлого года у нас товарооборот вырос больше, чем за весь предыдущий год, а количество российских туристов выросло на 30%, достигнув рекордной цифры 6 миллионов человек. Это говорит о том, что граждане нашей страны воспринимают изменение характера и качества российско-турецких отношений. Господин президент и дорогой друг, это в значительной степени ваша личная заслуга и ваше личное достижение, потому что вы уделяете этому очень много внимания", - сказал Путин на встрече с Эрдоганом.

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Переговоры Путина и Эрдогана проходят в Москве в среду 23 января. Стороны обсудили двустороннее культурно-гуманитарное сотрудничество, включая расширение контактов в сфере образования, культуры, информации, туризма и по линии институтов гражданского общества.