22:03 23 Января 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.33
  • EUR75.39
Поиск

Путин оценил вклад Эрдогана в развитие отношений между Россией и Турцией

Михаил Климентьев
Политика
Получить короткую ссылку
11 0 0

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится с рабочим визитом в Москве, где обсудил с российским лидером Владимиром Путиным вопросы двустороннего сотрудничества.

СУХУМ, 23 янв — Sputnik. Российский президент Владимир Путин отметил личный вклад своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в улучшение качества отношений между Москвой и Анкарой, сообщает РИА Новости.

В частности, Путин отметил увеличения товарооборота между странами и интерес российских туристов к Турции.

"За десять месяцев прошлого года у нас товарооборот вырос больше, чем за весь предыдущий год, а количество российских туристов выросло на 30%, достигнув рекордной цифры 6 миллионов человек. Это говорит о том, что граждане нашей страны воспринимают изменение характера и качества российско-турецких отношений. Господин президент и дорогой друг, это в значительной степени ваша личная заслуга и ваше личное достижение, потому что вы уделяете этому очень много внимания", - сказал Путин на встрече с Эрдоганом.

Михаил Климентьев
Встреча президента РФ В. Путина с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом

Переговоры Путина и Эрдогана проходят в Москве в среду 23 января. Стороны обсудили двустороннее культурно-гуманитарное сотрудничество, включая расширение контактов в сфере образования, культуры, информации, туризма и по линии институтов гражданского общества.

По теме

Путин: отношения с Турцией развиваются энергично и позитивно
Трамп пригрозил Турции разорением, если она нападет на курдов в Сирии
Лавров об операции Турции в Сирии: цель - искоренение террористов
Сирийский вопрос: о чем будет предстоящая встреча Путина и Эрдогана
Теги:
Россия, Турция, Реджеп Эрдоган, Владимир Путин


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Неделя мужской моды в Париже: Balmain
В тренде: фото с Недели мужской моды в Париже
От зарисовок до Aurus: Минпромторг показал, как создавался лимузин Путина
Мандарины
"Почем мандаринчики?": из чего складывается цена абхазского "золота"

Соцсети

Sputnikabkhazia