18:46 24 Января 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.00
  • EUR75.03
Поиск
Бывший президент Украины Виктор Янукович дал интервью РИА Новости

Экс-президента Украины Виктора Януковича признали виновным в госизмене

© Sputnik / Илья Питалев
Политика
Получить короткую ссылку
31 0 0

Украинский суд признал экс-президента страны Виктора Януковича виновным в государственной измене.

СУХУМ, 24 янв – Sputnik. Бывшего президента Украины Виктора Януковича признали виновным в госизмене. Соответствующее решение вынес в четверг 24 января Оболонский районный суд Киева, сообщает РИА Новости.

Архивное фото Виктора Януковича
© Sputnik / Сергей Пивоваров
Янукович: территорию Украины используют, чтобы влиять на Россию

Сам Янукович свою вину категорически отрицает.

"Несмотря на непризнание своей вины обвиняемым, суд, выслушав показания свидетелей, исследовав доказательства экспертов, документы и вещественные доказательства, оценив доводы стороны защиты и обвинения считает, что вина обвиняемого в совершении преступлений… доказана надлежащими и допустимыми доказательствами", - заявил судья.

Суд начал рассмотрение дела о госизмене в конце июня 2017 года. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые украинские власти завели против бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году.

Прокуратура собиралась потребовать для Януковича пожизненного заключения, однако позднее обвинение попросило приговорить экс-президента к 15 годам лишения свободы.

По теме

Янукович выразил возмущение переносом его допроса по делу о беспорядках на Майдане
Прокуратура Украины просит лишить Януковича свободы на 15 лет
Теги:
госизмена, Украина, Виктор Янукович


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Антарктида: взгляд из прошлого
Во все тяжкие: 87-летняя аргентинка покрыла все тело татуировками
"Пьяная" статистика дорог Абхазии: итоги 2018 года

Соцсети

Sputnikabkhazia