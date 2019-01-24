Экс-президента Украины Виктора Януковича признали виновным в госизмене

СУХУМ, 24 янв – Sputnik. Бывшего президента Украины Виктора Януковича признали виновным в госизмене. Соответствующее решение вынес в четверг 24 января Оболонский районный суд Киева, сообщает РИА Новости.

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Сам Янукович свою вину категорически отрицает.

"Несмотря на непризнание своей вины обвиняемым, суд, выслушав показания свидетелей, исследовав доказательства экспертов, документы и вещественные доказательства, оценив доводы стороны защиты и обвинения считает, что вина обвиняемого в совершении преступлений… доказана надлежащими и допустимыми доказательствами", - заявил судья.

Суд начал рассмотрение дела о госизмене в конце июня 2017 года. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые украинские власти завели против бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году.

Прокуратура собиралась потребовать для Януковича пожизненного заключения, однако позднее обвинение попросило приговорить экс-президента к 15 годам лишения свободы.