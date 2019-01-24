Четкий пацан: в Сети высмеяли Порошенко, заправившего пиджак в штаны

Пользователи Сети отметили, что президент Украины Петр Порошенко нередко появляется на публике в неопрятном виде.

СУХУМ, 24 янв – Sputnik. В Сети высмеяли фото президента Украины Петра Порошенко, заправившего пиджак в брюки.

Неловкая ситуация произошла во время визита президента Украины в Израиль. На встрече со спикером Кнессета Юлием Эдельштейном пиджак Порошенко смялся и зацепился за ширинку.

"Зачем он заправил пиджак в труселя?!" — написала блогер Монтян.

Кадр вызвал бурную реакцию среди пользователей Сети. Одни иронично назвали его "иконой стиля", другие предположили, что таким образом Порошенко хочет стать ближе к народу. "Четкий пацан", - пояснил один из комментаторов. Впрочем многие пользователи напомнили, что украинский лидер нередко появляется на публике в неопрятном виде. Досталось и супруге президента, которую обвинили в том, что она не следит за своим мужем.