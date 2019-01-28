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Управляемый Гуаидо: Захарова указала на опечатку в посте Болтона про Венесуэлу

© Sputnik / Виталий Белоусов
Политика
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Темы:
Попытка госпереворота в Венесуэле (31)
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Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон сделал опечатку и назвал главу оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо "управляемым".

СУХУМ, 28 янв – Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на опечатку помощника американского президента Джона Болтона, который назвал самопровозглашенного главу Венесуэлы Хуана Гуаидо (Guaidó) Гиядо (Guiado).

"И не было бы причин обращать на эту опечатку внимание, но одно из значений "Guiado" переводится с испанского как "управляемый", - пошутила Захарова.

Массовые акции протеста начались в Венесуэле 21 января. На волне протестов Гуаидо объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран признали его. Мадуро назвал Гуаидо "марионеткой США".

Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. В Москве выразили готовность стать посредником в налаживании отношений между властями и оппозицией Венесуэлы, если такие усилия будут востребованы.

Темы:
Попытка госпереворота в Венесуэле (31)
Теги:
Мария Захарова, Венесуэла


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