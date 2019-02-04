МИД России: развал ДРСМД будет иметь тяжелые последствия

НАТО подстроилось под линию США, направленную на окончательный слом системы контроля над вооружениями, создававшейся в течение многих лет, заявили в МИДе России.

СУХУМ, 4 фев – Sputnik. МИД России заявил, что ликвидация Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) будет иметь тяжелые и далеко идущие последствия для всей европейской архитектуры безопасности, в том числе для самих союзников США в Европе, сообщает РИА Новости.

В ведомстве обратили внимание, что заявление Совета НАТО о ситуации вокруг ДРСМД было выпущено значительно раньше, чем Москва получила формальное уведомление Вашингтона о приостановке своего участия в договоре.

"Такая поспешность – не сюрприз для России. Это еще одна демонстрация того, что в альянсе целиком и полностью подстроились под линию Вашингтона, направленную на окончательный слом с огромным трудом создававшейся в течение многих лет системы контроля над вооружениями", - говорится в сообщении российского МИД.

Кроме того, в МИДе добавили, что страны НАТО оказались не готовы к диалогу по теме установок МК-41, которые размещены в Румынии и появятся в Польше в нарушение ДРСМД. Это пусковые установки для систем ПРО, которые способны доставлять ударные крылатые ракеты "Томагавк", запрещенные ДРСМД, поэтому альянс также несет прямую ответственность за подрыв договора, отметили в ведомстве.

© Sputnik / Александр Астафьев Медведев о выходе США из ДРСМД: удар по международной безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Киргизско-Российском Славянском университете в понедельник 4 февраля, заявил, что Москва не стремится к гонке вооружений, но будет реагировать военно-техническими средствами на угрозы, возникающие из-за выхода США из ДРСМД.

"Когда они созреют до понимания своей ответственности за проблемы, которые создаются политикой США, милости просим, двери открыты, будем разговаривать. На равных, на основе учета интересов друг друга, законных интересов, а не выдуманных", - добавил Лавров.

Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу 1 февраля, что Вашингтон начинает процедуру выхода из ДРСМД. Москва в свою очередь заявила, что также приостанавливает участие в договоре.