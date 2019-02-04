Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы

СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая перед военными в понедельник 4 февраля, заявил, что намерен продолжить руководить страной в течение следующих шести лет.

© Sputnik / Лео Альварес Лавров заявил, что Москва выступает за диалог между политическими силами в Венесуэле

Кроме того, власти страны намерены пересмотреть свои отношения с рядом европейских стран, признавших лидера парламента Хуана Гуаидо временным президентом страны.

Спикер парламента Венесуэлы Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал марионеткой США.

Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. Источник РИА Новости в Брюсселе в понедельник сообщил, что Италия заблокировала заявление Евросоюза о признании Гуаидо временным президентом Венесуэлы.