Захарова об обвинениях Макрона в адрес Sputnik и RT: лживы и бездоказательны

Президент Франции Эммануэль Макрон уверен, что российские СМИ скупают аккаунты в социальных сетях и через них подбрасывают "взрывоопасные темы политических дискуссий", сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова

СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон - главный в стране производитель фейковых новостей, а вся его активность на ниве борьбы с этим злом - бутафория, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Обвинения Макрона в адрес агентства Sputnik и телеканала RT, которые, по его мнению, через социальные сети манипулируют французскими СМИ, лживы и бездоказательны, отметила Захарова.

Сообщается, что ранее на встрече с французскими журналистами Макрон заявил, что один из лидеров движения "желтых жилетов" Эрик Друэ — "продукт соцсетей, а само движение "желтых жилетов" получали консультации из-за рубежа, их активность поддерживается "покупными аккаунтами в социальных сетях и троллями".

По словам французского лидера, СМИ все больше следят за информацией из социальных сетей, считая что-либо "важным и легитимным" на том основании, что "в интернете существует такое движение". По мнению Макрона, такие движения создают группы, занимающиеся манипуляциями.

Макрон не уточнил, какие источники информации заставили его прийти к таким выводам", однако он считает, что российские СМИ скупают аккаунты в социальных сетях и через них подбрасывают "взрывоопасные темы политических дискуссий", сообщила Захарова.

"Французской стороне неоднократно предлагалось предоставить доказательства подобных обвинений — ни одного нам направлено не было. Потому что это ложь", — сказал дипломат.

Захарова добавила, что участники протестов "желтых жилетов" появляются в эфире RT и Sputnik больше, чем официальные представители, потому что французские власти запрещают подчиненным общаться с этими СМИ.