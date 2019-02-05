Порошенко заявил, что Украина не откажется от прохода кораблей через Керченский пролив

Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что Киев не откажется от прохода через Керченский пролив своих кораблей, на борту которых могут находиться представители ОБСЕ и журналисты.

СУХУМ, 5 фев – Sputnik. Президент Украины Петр Порошенко подтвердил намерения Киева требовать свободного использования Керченского пролива, сообщает РИА Новости.

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При этом украинский лидер сослался на двусторонние соглашения и конвенции ООН о свободе мореплавания.

"Я не буду говорить когда (будет проход кораблей – ред.), но пойдут только добровольцы. Не исключаю, что там будут и журналисты, и эксперты ОБСЕ, но мы точно пойдем и будем отстаивать свободу мореплавания", - сказал Порошенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Ранее в декабре секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Киев планирует новый проход кораблей через Керченский пролив. В МИД России расценили это заявление как признание в очередной провокации, направленной на усугубление ситуации.

В январе глава МИД России Сергей Лавров заявил, что свобода судоходства в Керченском проливе была всегда, украинские суда ходят и ходили через пролив спокойно.

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25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили государственную границу России, направляясь к Керченскому проливу через Черное море. Военные суда совершали опасные маневры и не подчинялись законным требованиям российской стороны. В итоге корабли задержали, а моряки — арестованы.