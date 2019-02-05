Мадуро: ни один иностранный солдат не войдет в Венесуэлу

СУХУМ, 5 фев – Sputnik. Президент Венесуэлы заверил соотечественников, что у страны есть армия, способная ее защитить в случае агрессии, сообщает РИА Новости.

"Здесь в Венесуэлу не войдет никто, заверяю вас, ни один солдат-агрессор, пусть идет, откуда пришел. Разве у нас нет вооруженных сил, способных защитить Венесуэлу?" - сказал Мадуро.

Венесуэльский лидер отметил, что в Венесуэле не будет ни иностранной интервенции, ни государственного переворота, ни вооруженного конфликта. Он также подтвердил планы правительства довести численность формирований народного ополчения до двух миллионов человек.

© Sputnik / Лео Альварес Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы

Ранее о возможности отправки вооруженных сил в Венесуэлу заявил американский президент Дональд Трамп. В Каракасе решительно осудили это заявление как противоречащее нормам международного права и устава ООН.

Мадуро также сделал прогноз относительного будущего лидера оппозиции Хуана Гуаидо, объявившего себя временным президентом страны. По словам президента Венесуэлы, есть два возможных пути: по прошествии 30 дней его неконституционного мандата он будет вынужден сложить полномочия или попадет в тюрьму по решению Верховного суда страны.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".

Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.