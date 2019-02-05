Лавров: Вашингтон расшатывает систему безопасности ради однополярного мира

США по-прежнему цепляются за нежизнеспособную концепцию однополярного мироустройства, в связи с чем расшатывает основы международной безопасности.

СУХУМ, 5 фев – Sputnik. Напряженная ситуация в мире - это следствие односторонних, в том числе зачастую силовых действий ряда западных государств во главе с США, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

© Sputnik / Владислав Сергиенко МИД России: развал ДРСМД будет иметь тяжелые последствия

По словам дипломата, США и их союзники стремятся любой ценой сохранить свое доминирование на мировой арене и упорно цепляются за нежизнеспособную концепцию однополярного мироустройства. Из-за этого Вашингтон систематически расшатывает основы архитектуры международной безопасности, разрушает договоренности в области поддержания стратегической стабильности.

"Мы видим, как систематически расшатываются основы сформированной после Второй мировой войны архитектуры международной безопасности, разрушаются важнейшие договоренности в области поддержания стратегической стабильности", - приводит слова Лаврова РИА Новости.

Глава российского МИД добавил, что односторонний выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) сделан "под надуманным, бездоказательным предлогом якобы имевшего места нарушения Россией этого соглашения", при том что ни одного факта российской стороне предоставлено не было.

"Линия Вашингтона на слом по сути всех договоренностей о контроле над вооружениями сопровождается пренебрежением фундаментальными принципами межгосударственного общения. Такими принципами, как невмешательство во внутренние дела другие государств, неприменение силы. Такой деструктивный курс уже привел к краху или подрыву государственности в целом ряде стран, прежде всего на Ближнем Востоке", - резюмировал министр.

Президент США Дональд Трамп сообщил 1 февраля, что Вашингтон начинает процедуру выхода из ДРСМД. Москва в свою очередь заявила, что также приостанавливает участие в договоре.