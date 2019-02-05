Ждет за углом: Порошенко "напугал" соотечественников Путиным

СУХУМ, 5 фев – Sputnik. Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в желании захватить Украину и упрекнул своих политических оппонентов в стремлении наладить с Москвой отношения, сообщает РИА Новости.

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Большинство кандидатов в президенты Украины заблуждаются в возможности заключить мир с соседним государством, уверен Порошенко.

"Они уверены, что вот здесь за углом. Если надо, стать на колени – и там сидит мир. Но хочу вас разочаровать, там за углом, особенно когда вы на коленях, стоит Путин и ждет вас, – заявил Порошенко.

Президентская кампания на Украине стартовала 31 декабря. Сейчас официально на пост президента претендуют 13 человек. Лидером предвыборного рейтинга, по данным соцопросов, на протяжении последних месяцев остается глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, а рейтинг действующего главы государства держится на уровне 14 процентов. При этом эксперты допускают, что у Порошенко еще есть шансы выйти во второй тур.