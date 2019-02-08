Небезопасно: Россия не пошлет наблюдателей на выборы президента Украины

СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Наблюдатели из России не будут присутствовать на выборах на Украине из-за соображений безопасности, сообщает РИА Новости.



© Sputnik / Стрингер Рада запретила российским наблюдателям принимать участие в выборах

Российский МИД раскритиковал решение Верховной Рады Украины о запрете представителям России работать на голосовании, назвав его противоречащим международным обязательствам. Отсутствие российских наблюдателей в составе международных мониторинговых миссий, а также лишение миллионов украинских граждан возможности проголосовать на территории России на выборах президента ставит под сомнение прозрачность и объективность итогов предстоящего волеизъявления, считают в министерстве.

Кроме того, лишение россиян аккредитации вредит имиджу Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, в составе которого они и должны были работать, и который позиционирует себя как "золотой стандарт" мониторинга выборов.

Российские наблюдатели должны были присутствовать на избирательных участках в составе миссии , однако Верховная рада законодательно запретила.