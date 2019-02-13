МИД Венесуэлы поддержал российский проект резолюции Совбеза ООН

Когда российский проект резолюции Совбеза ООН по Венесуэле будет вынесен на голосование, станет известно по итогам обсуждения проектов других стран.

СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Российский проект резолюции Совета Безопасности ООН по Венесуэле будет способствовать разрешению ситуации, считают во внешнеполитическом ведомстве Венесуэлы.

© Sputnik / Карлос Эррера Посол Венесуэлы в России рассказал об обстановке в стране

Внешнеполитическое ведомство Венеуэлы резко осудило постоянные угрозы и попытки интервенции в Боливарианскую республику, которые предпринимаются США, сообщает РИА Новости.

В МИДе латиноамериканской страны также высказались против кампании в иностранных СМИ, направленных на создание ложного мнения о политической и экономической ситуации в Венесуэле.

Как отметил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса, подобные действия предпринимаются для подготовки в стране государственного переворота.

Отмечается, что решение о сроках внесения на голосование в Совбез ООН проекта резолюции, подготовленного Москвой, будет принято по итогам обсуждения проектов других стран.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании. Действующий президент Николас Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.