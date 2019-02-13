Россия намерена использовать право наблюдать за выборами на Украине

Действия российской стороны основаны на взаимных обязательствах всех стран ОБСЕ обеспечивать беспрепятственный доступ наблюдателей на выборы друг друга, заявили в МИДе России.

СУХУМ, 13 фев – Sputnik. МИД России заявил, что у Москвы есть право отправить наблюдателей на президентские выборы на Украине, которым она намерена воспользоваться Москва намерена, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Stringer Президента Украины на самом деле выберет один человек: и он пока не решил

Отмечается, что список кандидатур краткосрочных наблюдателей был направлен Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

Ранее ЦИК Украины отклонил заявки, поданные БДИПЧ, на аккредитацию двух долгосрочных наблюдателей от России в составе этой миссии. Однако российская сторона намерена использовать свое право участвовать в международном наблюдении за выборами в другом государстве-участнике ОБСЕ, в данном случае на Украине, говорится в заявлении МИД России.

"Наши действия основаны на взаимных обязательствах всех стран ОБСЕ обеспечивать беспрепятственный доступ наблюдателей на выборы друг друга. Данная мера призвана гарантировать транспарентность и демократичность избирательных процессов", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Российские кандидатуры в состав краткосрочного компонента миссии будут должным образом направлены в БДИПЧ "в соответствии с полученным приглашением". При этом в Москве рассчитывают, что "им будут предоставлены все необходимые условия для выполнения функций международного наблюдения".

Планируется, что краткосрочные наблюдатели миссий БДИПЧ будут проводить мониторинг непосредственно в день голосования. Члены долгосрочного компонента отслеживают весь ход избирательного процесса до, во время и после выборов.

Выборы на Украине пройдут 31 марта. Если ни один из кандидатов не преодолеет барьер в 50%, то второй тур состоится 21 апреля.