Россия намерена использовать право наблюдать за выборами на Украине

СУХУМ, 13 фев – Sputnik. МИД России заявил, что у Москвы есть право отправить наблюдателей на президентские выборы на Украине, которым она намерена воспользоваться Москва намерена, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что список кандидатур краткосрочных наблюдателей был направлен Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.
Ранее ЦИК Украины отклонил заявки, поданные БДИПЧ, на аккредитацию двух долгосрочных наблюдателей от России в составе этой миссии. Однако российская сторона намерена использовать свое право участвовать в международном наблюдении за выборами в другом государстве-участнике ОБСЕ, в данном случае на Украине, говорится в заявлении МИД России.
"Наши действия основаны на взаимных обязательствах всех стран ОБСЕ обеспечивать беспрепятственный доступ наблюдателей на выборы друг друга. Данная мера призвана гарантировать транспарентность и демократичность избирательных процессов", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Российские кандидатуры в состав краткосрочного компонента миссии будут должным образом направлены в БДИПЧ "в соответствии с полученным приглашением". При этом в Москве рассчитывают, что "им будут предоставлены все необходимые условия для выполнения функций международного наблюдения".
Планируется, что краткосрочные наблюдатели миссий БДИПЧ будут проводить мониторинг непосредственно в день голосования. Члены долгосрочного компонента отслеживают весь ход избирательного процесса до, во время и после выборов.
Выборы на Украине пройдут 31 марта. Если ни один из кандидатов не преодолеет барьер в 50%, то второй тур состоится 21 апреля.