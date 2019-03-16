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Пушков усомнился в ценностях Канады после введения новых антироссийских санкций

© Sputnik / Владимир Трефилов
Политика
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Член Совета Федерации России Алексей Пушков связал новые антироссийские санкции Оттавы с соответствующими "ценностями" канадского руководства.

СУХУМ, 16 мар — Sputnik. Российский сенатор Алексей Пушков указал на то, что Канада забыла ввести санкции против Буша, Чейни и Блэра. Так политик прокомментировал в Twitter новые ограничительные меры Оттавы в отношении России.

"Оттава не решилась вводить санкции против людей, причастных к гибели сотен тысяч людей в Ираке, но "с упоением" вводит новые санкции против России", - отметил Пушков.

Он также обратил внимание, что в Канаде после Второй мировой войны нашли убежище многие нацисты, что, по мнению Пушкова, говорит о "ценностях" страны.

Ранее Оттава внесла в санкционный список 114 россиян и 15 российских компаний, в том числе руководителя "Роснефти" Игоря Сечина, замглавы Минэнерго Андрея Черезова, главу международного комитета Совета Федерации Константина Косачева, главу ВТБ Андрея Костина. Под санкции также попали компании "Сухой", "Туполев", "МиГ", "Силовые машины", "Стройгазмонтаж", а также еще десять российских предприятий.

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Теги:
санкции, Алексей Пушков, Россия, Канада


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