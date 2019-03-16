Даром Москве назвали в США антироссийские санкции

СУХУМ, 16 мар — Sputnik. Россия побеждает в санкционной войне, уверена профессор политологии из Университета содружества Вирджинии Джуди Твигг. В статье для National interest она отметила, что антироссийские санкции, введенные Вашингтоном и Брюсселем в 2014 году не только не "наказали" Россию, а, наоборот, принесли ей большую выгоду и стимулировали рост экономики.

© Sputnik / Максим Блинов США продлили санкции против России на год

Как сообщает РИА Новости, Твигг, в частности, отметила, что благодаря ограничительным мерам вышел из застоя сельскохозяйственный сектор страны.

России ограничили доступ к рынкам капиталов и низкопроцентным кредитам, запретили ввоз товаров двойного назначения и поставку инновационных технологий. Москва ввела ответные меры, запретив ввоз из ЕС и США продовольственных товаров. В результате эти действия стали "даром" для российского сельского хозяйства, подытожила профессор.

По ее словам, санкции создали для России возможность восстановить пищевую промышленность страны, а многие инвесторы, которые ранее не проявляли интереса к сельскому хозяйству, заинтересовались им.

Твигг отметила, что объемы производства зерна в России вдвое превосходят ее объемы потребления, что помогло стране стать главным поставщиком на мировом рынке. Кроме того, российские производители полностью обеспечивают страну курицей и свининой, хотя раньше эти продукты импортировалось в огромных количествах.

Недавно введенные США пошлины на различные товары заставляют многие страны искать другие рынки для сбыта и закупок. Например, Китай, который быстро становится рынком сбыта для соевых бобов и подсолнечника из России, заменяя тем самым американскую продукцию, указала профессор.

По мнению Твигг, США и Европе пора осознать, что санкции приносят России лишь пользу и в этой войне с Западом Россия "на несколько шагов впереди".

Отношения России и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот, и вокруг Крыма, который стал российским регионом после референдума. Западные страны обвинили Москву во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Кремль принял ответные меры, неоднократно отвергал все обвинения и заявлял, что разговаривать с ним на языке введения ограничений контрпродуктивно. Последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций.