МИД России: Москва продолжит сотрудничество с Каракасом, несмотря на давление США

Россия продолжит сотрудничество с Венесуэлой в самых различных сферах, в том числе в энергетике и военной области, несмотря на угрозы новых санкций со стороны США, заявили в МИДе страны.

СУХУМ, 17 мар — Sputnik. Москва продолжит развивать сотрудничество с Венесуэлой, несмотря на давление США, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков.

© Sputnik / Максим Блинов США продлили санкции против России на год

Угрозы новых санкций со стороны Вашингтона не повлияют на позицию Москвы, подчеркнул дипломат.

"Мы развивали и будем дальше развивать абсолютно нормальное, естественное, взаимовыгодное, правомерное сотрудничество в разных областях: энергетика, нефтедобыча, горнодобыча, военно-техническое сотрудничество, которое у нас успешно развивается на протяжении ряда лет", - сказал Рябков.

Он добавил, что угрозы не влияют на курс России, и действия США не повод отказываться от принципиальных позиций и от линии на сохранение и укрепление международно-правовых основ в отношениях между государствами, подчеркнул дипломат.

"Мы научились жить в условиях санкций, мы их не боимся, мы уверены в своих силах, у нас есть партнеры, множество стран занимают позиции, сходные с нашими, разделяют мнение о категорической неприемлемости американского санкционного воздействия", - пояснил Рябков.

На прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео обвинил "Роснефть" и ее руководство в покупке нефти у Венесуэлы в обход санкций США. Также минфин США добавил в санкционные списки российский банк "Еврофинанс Моснарбанк" якобы за связь с венесуэльской государственной нефтедобывающей компанией PDVSA.