Евросоюз снова отказался признать итоги референдума в Крыму

Евросоюз распространил заявление в связи с пятилетней годовщиной референдума в Крыму, в котором подтвердил свою позицию не признавать его итоги.

СУХУМ, 17 мар — Sputnik. Евросоюз выступил с заявлением, которое приурочил к празднованию пятилетия воссоединения Крыма с Россией, в котором Брюссель подтвердил свою приверженность политике непризнания итогов крымского референдума.

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События на полуострове в 2014 году названы в заявлении "прямым вызовом международной безопасности", которые "привели к опасному росту напряженности в Керченском проливе и Азовском море", сообщает РИА Новости.

"ЕС по-прежнему привержен полной реализации своей политики непризнания, включая ограничительные меры. ЕС вновь призывает государства-члены ООН рассмотреть вопрос о принятии аналогичных мер непризнания в соответствии с резолюцией 68/262 Генеральной Ассамблеи", - говорится в документе.

В заявлении также говорится о "растущей милитаризации полуострова", "ухудшении положения в области прав человека", "давления на крымско-татарскую общину", а также призыв к освобождению Олега Сенцова, который осужден на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.

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Кроме того, Брюссель вновь призвал Москву "безоговорочно и без дальнейших задержек" освободить украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года за нарушение государственной границы России, а также "обеспечить беспрепятственный и свободный проход всех судов через Керченский пролив в Азовское море".