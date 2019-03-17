Позицию Евросоюза по Крыму осудили в Совфеде России

Член Совета Федерации России Франц Клинцевич ответил на заявление Евросоюза о непризнании Крыма частью России.

СУХУМ, 17 мар — Sputnik. Приверженность Евросоюза политике непризнания итогов крымского референдума 2014 года вредит самому Евросоюзу, уверен член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности России Франц Клинцевич.

Он призвал Европу осознать свои интересы, а не следовать в фарватере политики США.

Россия прожила пять лет в условиях непризнания Евросоюзом нового статуса Крыма и готова жить дальше, добавил Клинцевич и выразил надежду, что "рано или поздно здравый смысл обязательно восторжествует".

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Евросоюз в воскресенье 17 марта распространил заявление в связи с пятилетней годовщиной референдума в Крыму, подтвердив свою приверженность политике непризнания его итогов и дальнейшего применения санкций против России.