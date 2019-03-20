Европа будет в шоке: в России ответили на идею Трампа о вступлении Бразилии в НАТО

Президент США Дональд Трамп на встрече с бразильским коллегой Жаиром Болсонару во вторник 19 марта заявил, что не исключает предоставления Бразилии статуса страны НАТО или схожего статуса.

СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Европейские союзники США будут шокированы идеей американского лидера Дональда Трампа о возможном членстве Бразилии в НАТО, предположил российский сенатор Алексей Пушков.

"Представляю шок и изумление европейских союзников США перед идеей Трампа принять Бразилию в НАТО. Не устает он их огорошивать. И будет тогда не НАТО, а НСАТО (North & South Atlantic Treaty Organisation). И придется им заняться "экспортом демократии" и в Латинскую Америку. Но по силам ли?" - написал Пушков в своем Twitter.

Представляю шок и изумление европейских союзников США перед идеей Трампа принять Бразилию в НАТО. Не устаёт он их огорошивать.И будет тогда не НАТО, а НСАТО (North & South Atlantic Treaty Organisation).И придётся им заняться «экспортом демократии» и в Лат.Америку. Но по силам ли? — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 19 марта 2019 г.

Президент США Дональд Трамп провел переговоры с президентом Бразилии Жаиром Болсонару в Вашингтоне во вторник 19 марта, во время которых заявил, что не исключает предоставления Бразилии статуса страны НАТО или схожего статуса.

Замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя заявление американского лидера, напомнил, что аббревиатура НАТО говорит о североатлантической направленности этой организации.