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Саммит НАТО в Брюсселе. День второй

Европа будет в шоке: в России ответили на идею Трампа о вступлении Бразилии в НАТО

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Политика
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Президент США Дональд Трамп на встрече с бразильским коллегой Жаиром Болсонару во вторник 19 марта заявил, что не исключает предоставления Бразилии статуса страны НАТО или схожего статуса.

СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Европейские союзники США будут шокированы идеей американского лидера Дональда Трампа о возможном членстве Бразилии в НАТО, предположил российский сенатор Алексей Пушков.

"Представляю шок и изумление европейских союзников США перед идеей Трампа принять Бразилию в НАТО. Не устает он их огорошивать. И будет тогда не НАТО, а НСАТО (North & South Atlantic Treaty Organisation). И придется им заняться "экспортом демократии" и в Латинскую Америку. Но по силам ли?" - написал Пушков в своем Twitter.

Президент США Дональд Трамп провел переговоры с президентом Бразилии Жаиром Болсонару в Вашингтоне во вторник 19 марта, во время которых заявил, что не исключает предоставления Бразилии статуса страны НАТО или схожего статуса.

Замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя заявление американского лидера, напомнил, что аббревиатура НАТО говорит о североатлантической направленности этой организации.

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Теги:
Дональд Трамп, США, Европа, Бразилия, НАТО


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