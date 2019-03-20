Новый президент Казахстана Токаев принес присягу

Новым президентом Казахстана стал председатель Сената Парламента республики Касым-Жомарт Токаев, который возглавит страну до окончания выборного срока первого президента Нурсултана Назарбаева.

СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Касым-Жомарт Токаев, который сменил на посту президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, в среду 20 марта принес присягу народу республики, сообщает Sputnik Казахстан.

"Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан", - сказал Токаев.

Токаев выступил с первой речью в качестве президента Казахстана, заявив, что всеми своими достижениями и успехами Казахстан обязан ее первому президенту Нурсултану Назарбаеву, который "на руинах СССР создал и возглавил новое государство, вопреки скептическим прогнозам привел его к успеху".

© Фото : с сайта В.Г. Ардзинба 28 сентября 1992 года: письмо Ардзинба президенту Казахстана

Токаев, который до этого был председателем Сената (верхней палаты) парламента Казахстана, возьмет на себя полномочия главы республики почти на два года — до следующих президентских выборов, которые запланированы на 2020 год.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во вторник 19 марта объявил о сложении своих полномочий после 30 лет на посту высшего руководителя страны. Он остается председателем совета безопасности и партии Nur Otan, а также членом Конституционного совета.