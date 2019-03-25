Российские наблюдатели не поедут на выборы на Украине

Российский МИД раскритиковал решение украинских властей о запрете аккредитации граждан России в составе миссии Бюро по наблюдению за президентскими выборами на Украине.

СУХУМ, 25 мар – Sputnik. МИД России заявил о том, что Москва вынуждена отказаться направить своих наблюдателей на Украину, чтобы не подвергать их там угрозе заведомого преследования, сообщается на сайте ведомства.

© Sputnik / Сергей Гунеев Не дружить по всем фронтам: Украина без Большого договора с Россией

Так в Москве отреагировали на отказ в аккредитации 24 граждан России в составе миссии Бюро по наблюдению за президентскими выборами на Украине, который МИД назвал нелегитимным.

"Оправданием" таких действий послужили новые законодательные поправки, которые Верховная рада в спешке приняла в феврале, когда миссия БДИПЧ уже находилась в стадии развертывания на Украине, говорится в сообщении.

Дискриминационные шаги украинских властей на практике лишают российских экспертов возможности принять участие в наблюдательной миссии БДИПЧ, подчеркнули в МИДе.

"Своими действиями Киев вновь дискредитировал себя. Грубо нарушены дух и буква Копенгагенского документа и других обязательств ОБСЕ в области выборов", - говорится в комментарии.

В министерстве добавили, что в ту же линию вписывается решение украинских властей не открывать избирательные участки при своих загранучреждениях в России, что лишило конституционного права голоса миллионы граждан Украины, находящихся в России. В своих избирательных правах ущемлены также украинские граждане, проживающие на Донбассе, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко, по данным опросов, составляет около 20%.